Muzaffer Oruçoğlu Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor

İnsanlığı ilgilendiren tüm konularla dolu olan zihinsel dünyasını eserlerine yansıtan Oruçoğlu, hayata geçirdiği tüm eserlerinde insanlığın ortak meselelerine dikkat çekiyor. Oruçoğlu, eserlerinde; cevabını aradığı evrensel soruların kendisine verdiği ilhamdan yola çıkarak hayat verdiği imgeleri ağırlıklı olarak kullanıyor.



“Yazarlar ve Yapıtlar”, Muzaffer Oruçoğlu'nun yaşamı boyunca okuyup sevdiği Türkiye ve dünya yazarları ile bunların yapıtlarından oluşan bir sergi olarak dikkat çekiyor. Sergide ayrıca “Çocuk”, “kadın”, “çırak”, “maden işçisi” ve “aborjin” konulu resimler de katılımcıların beğenisine sunulacak.



Ressamın, çizmeden önce uzun yıllar hayalini kurduğu ve bir yıl içinde tamamladığı resimler, İstanbul'un ardından ikinci kez Ankaralı sanatseverlere sergilenmiş olacak.



Şimdiye kadar toplam 6 ülkede 70'e yakın kişisel resim sergisi ile sanatseverlerle buluşan Oruçoğlu'nun 13'ü roman, 7'si şiir, 2'si masal olmak üzere 30 kitabı yayımlandı.

Tarih : 22 – 30 Ekim 2019

Saat : 18:00

Mekan : Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya / Ankara