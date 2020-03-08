Muzaffer Oruçoğlu’ndan ‘Emek ve Kadına Dair’ sergi

Şimdiye kadar 9 ülkede 90’dan fazla kişisel resim sergisi düzenleyen Muzaffer Oruçoğlu’nun ‘‘Emek ve Kadına Dair’’ sergisi, İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor.

Farklı stillerde, değişik boya teknikleri ve malzemelerle yapılan 80'i aşkın tablonun sergileneceği etkinlikte başta kadın dünyası konu alınıyor. Sergide ayrıca üretenler, düşünenler, yazanlar, müzisyenler, romanlarda yer alanlar, işsizler ve hayvanlarla iç içe yaşayan doğa kadınları da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.



Şimdiye kadar ürettiği resimlerin yarıdan fazlasında ‘kadın' ve ‘kadın yaşamının' egemen olduğuna dikkat çeken Oruçoğlu bu durumu, ‘'72 yıllık yaşamında, en çok kadınlardan destek gördüğünü ve çifte boyunduruk altında olan bu cinsin çektiği acıların vicdanında yarattığı yankılara'' bağlıyor.



Muzaffer Oruçoğlu'nun, 14'ü roman, 5'i öykü, 8'i şiir, 2'si masal, 1'i siyasal tarih olmak üzere olmak üzere 40 kadar kitabı bulunuyor. 4 ciltlik ‘‘Grizu'' romanıyla 2011 yılında Abdullah Baştürk İşçi Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Oruçoğlu'nun birçok dergi ve sitede yazıları yayınlanıyor.



Sergi, bugün saat 18.00’de Küçükçekmece’deki Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılacak ve 15 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.