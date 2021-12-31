Müzayede evi Bonhams, 600 milyon sterlinlik satışla 2021’e veda ediyor

Dünyanın en eski müzayede evlerinden biri olan Bonhams, 2020 yılına göre satışlarını artırırken 600 milyon sterlinlik satışla 2021'i geride bırakıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

228 yaşındaki Bonhams kitaplara, tablolara ve heykellere yönelik artan taleple birlikte son derece yüksek miktarda kazanç elde etti. Müzayedelere kayıt yaptıran kişi sayısı 2020 yılına göre 2,5 kat daha fazla oldu.

Bonhams’ın 2021 yılında öne çıkan açık artırmaları arasında, Pablo Picasso’nun 1937 yılındaki ilham perisi Marie-Therese, Femme au Beret Mauve’nin mayıs ayında 8 milyon sterline satılan portresinin satışı vardı. Ağustos ayında da Billy the Kid’i öldüren silah 4,6 milyon sterline ve kavun şeklindeki bir Çin çaydanlığı 2,1 milyon sterline satıldı.

Haziran ayında, sanatçı Beeple’ın rakibi Christie’s’de sadece dijital bir parçayı 50 milyon sterline satmasından sadece aylar sonra, soyut bir dijital resmi 341.000 sterline sattı.

Bonhams’tan Lucinda Bredin, “Ne yıldı. Tüm dünyaya yayıldık. NFT’leri de unutmayalım. Bu yıl yeni bir sanat formunun başlangıcı olarak tarihe geçecek” dedi.