‘Müze Gazhane’den ‘Kente Doğru’ bir sergi

İstanbul Kadıköy'deki tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, yeni adıyla Müze Gazhane, açılış sergilerinden biri olarak Serkan Taycan'ın "Kente Doğru" adlı sergisini ağırladı.

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Türkiye’nin önemli endüstriyel kültür miraslarından biri olan İstanbul Kadıköy’deki tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, yeni adıyla Müze Gazhane, açılış sergilerinden biri olarak Serkan Taycan’ın “Kente Doğru” adlı sergisini ağırladı. Modern kentleşme sürecinin, taşradan İstanbul’un çeperlerine ve meydanlarına uzanan bir izleğini sunan sergi, sanatçının Habitat, Kabuk, Agora ve İki Deniz Arası çalışmalarını ilk defa bir arada izleyiciyle buluşturdu.

Müze Gazhane’nin 600 metrekarelik galeri alanında bulunan “Kente Doğru” adlı sergide, fotoğraf ve video yerleştirmeler yer alıyor.

Görsel sanatçı Serkan Taycan (43), bir basın turu düzenleyerek fotoğraflarının hikayesini anlattı. Taycan; sergisinde kentleşme, taşra ve kentin dönüşümü ile ekoloji konularını odağına alıyor. 2007 yılından günümüze kadar sürdürülen çalışmalardan oluşan sergide, kentsel ve kırsal mekânların dönüşümüne ve bu dönüşümün etkilerine değiniliyor. Sergi, İstanbul’u bir “küresel kent” olarak ele alarak; sosyoloji, politik coğrafya, mimarlık ve kent politikasının kesişiminde yer alan kentleşmeye ilişkin evrensel ve güncel tartışmalara bir platform oluşturmayı hedefliyor.

ANA FİKİR, KENTLEŞME

Taycan, “Gördüğünüz sergi 2007 yılından günümüze kadarki çalışmalarımın toplamı. Sergi, toplam dört parçadan oluşuyor. Bu parçaları birleştiren ana fikir; kentleşme ve ‘İstanbul ölçeğinde kentleşme nedir?’ sorusu. Böyle bir üçleme hazırladığınızda bir noktada birleşeceğini tahmin ediyorsunuz. Müze Gazhane muazzam büyüklükte, muazzam güzellikte, İstanbul’un kültür sanat hayatına canlılık getirebilecek ve böyle projelere mekan sağlayabilecek kapasitede bir mekan” şeklinde konuştu.



14 YILLIK BİR EMEĞİN ÜRÜNÜ

Taycan, “Bu mekanı görmemle birlikte bu sergilerini burada birleşeceğine hayal etmiş oldum ve burada bu sergiyi yaptık. Ben sanatı bir tartışma alanı olarak algılıyorum bu yaptığın işlerinde bir katkı sağlamasını ve İstanbul özelinde kentleşme tartışmalarına bir katkı sağlamasını umut ediyorum. 14 yıllık bir emeğin ürünü daha önce fotoğrafını çektiğim ve bulunduğum ve İstanbul için önemli bir mekanda sergilemek benim için çok önemli” dedi.

(DHA)