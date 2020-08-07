Müzede sahne erkek şiddetine dur diyecek

Müzede Sahne etkinliğinin dördüncüsü 7-15 Ağustos tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) yapılacak. Sanat yönetmenliğini Emre Koyuncuoğlu'nun üstlendiği etkinliğin bu yılki teması, özellikle pandemi döneminde daha da artarak şiddet gören, zorlanan, tehdit altında yaşayan ve hayatını kaybeden kadınların sesi olması amacıyla “Adı Sanı, İsmi Cismi” olarak belirlendi. Programda tiyatro oyunlarının yanı sıra panel ve söyleşiler de yer alacak.

‘DERİN TOPLUMSAL YARAMIZ'

“Bir hafta boyunca oyunlarla, panellerle, etkinliklerle kadını konuşacağız' diyen Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer, etkinlikle ilgili şunları söyledi: ‘Umuyorum ki bu derin toplumsal yaramıza tiyatro aracılığıyla da dikkat çekmeyi başaracağız. Kültür ve sanat, global ölçekte hayatı durma noktasına getiren dönemlerden çıkmak için her zaman iyi bir ilaç olmuştur. Oluşan kasvetli havanın sanatın ışığıyla aydınlanması dileğiyle tiyatroseverleri müzemize bekliyoruz.”

‘KADINLARIN YANINDAYIZ'

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da “Sabancı Vakfı olarak, bugüne kadar erken yaşta ve zorla evliliklerin engellenmesi, kız çocuklarının eğitimi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeler geliştiren sivil toplum kuruluşlarına verdiğimiz desteklerle kadınların güçlenmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda Müzede Sahne'nin bu yıl kadını odağına alması, Türkiye'de maalesef artık kökleşmiş ve acilen çözülmesi gereken bir sorun olan kadına yönelik şiddetin sahne sanatları aracılığıyla gündeme getirilmesini son derece kıymetli buluyorum” diye konuştu.