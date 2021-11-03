Müzede yolsuzluk… Sahte sanat eserlerine 45 milyon TL

İspanya'nın en önemli müzelerinden Ivam'ı 10 yıl yöneten Consuelo Císcar, sahte sanat eserlerine harcadığı 45 milyon TL nedeniyle yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Sozcu.com.tr

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İspanya’nın en önemli müzelerinden biri yolsuzluk skandalıyla gündemde. Valencia Modern Sanat Enstitüsü (Ivam) skandalın merkezindeki müze.

Ivam’ı 2004-2014 yılları arasında yöneten Consuelo Císcar, sahte sanat eserleri üretmek ve satın almak suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacak. Ciscar’ın, değeri 4 milyon euroyu (45 milyon TL) bulan tutarda kamu fonunu bu şekilde harcadığı belirtiliyor.

6 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Davada adı geçen isimler arasında İspanyol sanatçı Gerardo Rueda’nın oğlu José Luis Rueda ve Císcar’ın müzedeki sağ kolu Juan Carlos Lledo da bulunuyor. Savcılık, Ciscar’ın 6 yıl, Lledo’nun 5.5 yıl ve Rueda’nın 5 yıl hapisle cezalandırılmasını talep ediyor.