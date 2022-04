Müziğe taze kan… Üç ünlü müzik grubunun üyeleri birleşti

İkonik grunge müzik grupları Nirvana, Soundgarden ve Pearl Jam üyeleri, 3rd Secret adlı yeni bir grup oluşturmak için bir araya geldi.

Daily Mail’in haberine göre, müzik grupları Nirvana, Soundgarden ve Pearl Jam’den müzisyenler kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini çıkaran 3rd Secret adlı yeni bir grupta buluştular.

Yeni oluşan karma müzik grubunda, eski Nirvana basçısı Krist Novoselic; Soundgarden gitaristi Kim Thayil ve hem Pearl Jam hem de Soundgarden için çalan davulcu Matt Cameron yer alıyor.

Bu üç isim dışında, punk grubu Void’in gitaristi Bubba Dupree; Novoselic’in Giants in the Trees grubunda yer alan şarkıcı Jillian Raye ve şarkıcı Jennifer Johnson da yeni oluşturulan 3rd Secret’a katıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ BİR “SÜPERGRUP”

Billboard’un bildirdiğine göre, 11 parçalık ilk albüm, kısmen Novoselic ve Cameron tarafından yazılırken, sözleri Raye kaleme aldı ve 1989 Nirvana albümü Bleach’in yapımcılığını yapan Jack Endino kaydı düzenledi.

Müzik kuruluşu NME’ye göre albüm, “geniş bir ton paletine sahip, ağırlıklı olarak klasik grunge ve alt-rock’a dayanıyor, ancak rahat folk ve indie rock, swamp blues ve hard rock’ın ipuçlarını vererek çeşitlilik katıyor.”

İlk albüm, 9 Nisan’da çeşitli müzik platformlarında yayınlandı. Grup, yeni çıkışları için aldıkları destekten ötürü medya kuruluşlarına teşekkür etti ve “haberlerin bir ‘süpergrup’tan bahsettiğini duymak güzel” dedi.



Thayil, mart ayında Lifeminute ile yaptığı röportajda Soungarden’dan grup arkadaşları Cameron ve Ben Shepherd ile işbirliğine açık olduğunu söyledi. Müzisyen, “Ben üçümüzün yeni şeyler yapmaya ilgi duyduğunu düşünüyorum – birlikte çalışmayı kesinlikle seviyoruz” dedi.

KİM KİMDİR?

90’ların başında Seattle dışındaki grunge hareketinin lideri olarak bilinen Nirvana; Novoselic, Dave Grohl ve merhum Kurt Cobain tarafından kuruldu ve 1987’den Cobain’in 1994’teki intiharına kadar aktifti. Grubun en büyük hitleri Smells Like Teen Spirit, Come as You Are, All Apologies ve Lithium’dur.

1984-1997 ve 2010-2019 yılları arasında aktif olan Soundgarden; Black Hole Sun, Spoonman ve Fell on Black Days gibi hitlerle ünlendi. Grubun ünlü solisti Chris Cornell, 2017 yılında intihar ederek hayatını kaybetti.

1990 yılında kurulan ve halen aktif olan Pearl Jam, Eddie Vedder tarafından yönetiliyor ve Even Flow, Jeremy, Daughter ve Last Kiss gibi klasikleşmiş şarkılarıyla tanınıyor.

