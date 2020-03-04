‘Müzik, dünyada güzel şeylerin de olduğunu hatırlatıyor’

Türkiye’de müzik alanında yaşanan hareketlilik; sektöre dahil olan yeni seslerle devam ediyor. Kut da bu isimlerden… Müziğe olan ilgisi çocukluk yaşlarında başlayan Kut, üniversite öğrenimini farklı bir alanda tamamlamasına karşın müziğin peşini hiç bırakmadı. Aslen diş hekimi olan Kut, yıllardır sürdürdüğü çalışmalarını yansıtan “Sus” ve “Giden Gelmez” isimli parçaları ile müzik dünyasına adım attı, albümünü de müzikseverin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Her zaman müzikle iç içe olduğunu anlatan Kut, “Aslında üniversite öğrenimimi de müzik alanında yapmayı çok isterdim ancak başka bir rüyam da hekim olmaktı. Müzik eğitimi her zaman içimde ukde kalacak. Özel eğitimler alarak ve okuyarak bu açığımı kapatmaya çalıştım ve hala da çalışıyorum” diyor. Hem mesleğine hem de müzik ile ilgili çalışmalarına devam eden Kut, “Tamamen ayrı iki dünya, insanlar, ortamlar, mantalite ve tabii ki en zoru insanların bu durumu kabullenmesi” cümleleriyle bu sürecin getirdiği iki ayrı yaşam tarzını anlatıyor.

60’LI YILLARIN ESİNTİSİ

Besteci kimliği de bulunan Kut, “Sus” isimli parçasının çok olumlu tepkiler aldığını anlatarak, “Hala plak ve kaset dinleyen biri olarak en çok 60 ve 70'li yıllardan etkilendiğimi söylemeliyim. Müziğin müzik için yapıldığı, her türün çok güzel icra edildiği yıllar. Hataların kapatılmak zorunda olmadığı, sırıtmadığı güzel kayıtlar. Ama Türkiye'de 80 ve 90'lı yıllarda büyüyen biri için bu dönemlerden etkilenmemek de mümkün değil” diyor.



Dünyayı saran hızlı tüketim alışkanlığının müzik alanında da kendini gösterdiğini aktaran Kut, “Her şey çok hızlı bir tüketim sürecinden geçiyor. Müzik de bu noktaya doğru yönleniyor. Yapılan güzel şeyler de bazen gerekli ilgiyi görmüyor. Müzisyenliğin de bir meslek olduğu ve bu insanların para kazanması gerekliliği göz ardı ediliyor. Ne yazık ki para kazanmak için yapılan müzik de popüler ve şova dayanan bir noktaya geliyor. Sonra da ‘Artık müzik yapılmıyor' diyoruz. Hayır, zor şartlar altında da olsa yapılıyor ama destek verilmesi gerek. Sanat medeniyet seviyemizi belirler, desteklenmeli ve yaşatılmalı” ifadelerini kullanılıyor.

ALBÜM YOLDA

“Yaratıcılığın insanın doğasında olduğunu” dile getiren Kut, “Ben de gerek düşsel, gerek maddi olarak yapabildiğim ölçüde bir şeyler yaratmaya devam edeceğim. Yaptığım şarkıları belli aralıklarla dijital ortamda yayınlayıp bu yıl hepsini bir albüm çalışmasına imza atmayı planlıyorum. Müzik bana huzur veriyor, dünyada güzel şeylerinde olduğunu hatırlatıyor. Bir arkadaşımın her zaman söylediğim bir sözü vardır. İnsan kötü bir şey yapacaksa o da müzik olsun” diyor.