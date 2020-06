Müzik dünyası, George Floyd cinayetine tepki olarak 8 dakika 46 saniyelik sessizliğe bürünecek

ABD’de bir polisin George Floyd’u gözaltına alırken öldürmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Müzik endüstrisi de yükselen tepkilere, ‘sessiz kalarak’ destek verecek.

Bugün Türkiye saati ile 17:00’de gerçekleştirilecek olan sessiz eylemde, müzik endüstrisi George Floyd’un polisin boynuna uyguladığı baskı sonrasında hayatla ölüm arasında gidip geldiği 8 dakika 46 saniyeye atfen bu süre zarfında tüm etkinliklerini durduracak. Müzik dünyasının bu anlamlı tepkisi takdir topladı.

“GÖSTERİ DURMALI”

“İşten kopmak ve topluluğumuzla yeniden bir araya gelmek için bir gün” olarak adlandırılan Blackout Tuesday, her fırsatta dile getirilen “Show Must Go On” (Gösteri devam etmeli) sözünün karşıtı olarak, “TheShowMustBePaused” (Gösteri durmalı) etiketi ile duyuruldu.

Blackout Tuesday kampanyasına, Beyonce, Adele ve Bruce Springsteen gibi sanatçıların çalıştığı Columbia Records, Lady Gaga, Billie Eilish, Kendrick Lamar’ın çalıştığı Interscope Records, Ariana Grande, Taylor Swift, Drake’in yer aldığı Republic Records ve Justin Timberlake, Khalid ve Pink gibi sanatçıların bağlı olduğu RCA Records gibi müzik endüstrisinin önde gelen şirketleri destek verdi.

“BELKİ MÜZİĞİ DURDURARAK GERÇEKTEN DİNLEYEBİLİRİZ”

Columbia Records’un Instagram hesanından yaptığı duyuruda, “Bu bir tatil günü değil. Tam tersine bugün, dayanışma içinde ilerlemenin yollarını anlamanın günü. Belki bugün müziği durdurarak gerçekten dinleyebiliriz” dendi.

Diğer yandan müzik platformu Spotify da, 8 dakika 46 saniye boyunca uygulamada yer alan tüm müzik listelerini durduracağını açıkladı.

Ünlü İngiliz rock grubu The Rolling Stones da, Twitter hesabından yaptıkları açıklamada, “Mick, Keith, Charlie ve Ronnie, ırkçılık, şiddet ve yobazlığa karşı sizinle duracak” diyerek kampanyaya destek verdi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Yaşanan son olaylardan dolayı, değişimi harekete geçirmek için acil bir adım atarken lütfen bize katılın. Kültür bekçileri olarak, sadece kazançları kutlamak için değil aynı zamanda kayıplarımızda da birbirimizi tutmak bizim sorumluluğumuz” dendi.