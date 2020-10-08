Müzik dünyasını heyecanlandıran kare: Rammstein stüdyoya kapandı

Almanya'nın dünyaca ünlü metal gruplarından Rammstein, corona virüsü günlerini iyi değerlendiriyor... Grup sosyal medyada uzun bir aradan sonra hayranlarını heyecanlandıran paylaşımlarda bulundu. Geçen yıllarda Türkiye'de de konsere gelen Rammstein yeni albüm için stüdyoya girdiklerini duyurdu.

Metal müzik dünyasının en sert ve popüler gruplarından biri olan Rammstein, yeni albüm için çalışmaya başladı… 2010 yılında İstanbul’da da konser veren ve özellikle sahne şovlarıyla uluslararası müzik camiasında tanınan Rammstein, sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak müjdeyi verdi.

1995 yılında grubun çıkış albümü olan Herzeleid’in yeni şarkılarla güncellenmiş 25. yıl özel albümü için kolları sıvayan Rammstein, stüdyoya girdiklerini duyurdu. Resmi Instagram hesabı üzerinden fotoğrafı paylaşan müzisyenler, “Ne yazık ki bu yıl turne yok fakat stüdyoya dönmek harika bir his” ifadesini kullandı.

Son albümleri “Untitled”ı 2019 yılının Mayıs ayında piyasaya süren grup corona virüsü sebebiyle stadyum konserlerini ertelemek zorunda kalmış ve Fransa’nın sahil kasabası Marsilya’da çalışmalara başlamıştı.

4 Aralık’ta çıkış albümlerinin 25’inci yılını kutlamaya hazırlanan grup, albümde yeni parçaların olacağını da duyurdu. Öte yandan Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, Rammstein’ın kapsamlı bir belgesel hazırlığı içerisinde olduğunu yazdı. Gazete, Rammstein’ın iki yılı aşkın bir süredir belgesel için çalıştığını ve grubun kuruluş aşamasından şu anki güncel durumlarının belgeselde aktarılacağını aktardı.

Belgeselin yayınlanma tarihi ile ilgili bir bilgi verilmezken, belgesel için çok sayıda röportaj yapıldığı kaydedildi.

Corona virüsü salgınının başladığı günlerde Almanya’nın en popüler metal gruplarından Rammstein’ın vokalisti Till Lindemann’ın corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Mart ayında corona virüsüne yakalandığı ortaya çıkan ve Rusya’da verdikleri konserden sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Lindemann yoğun tedavi sonucunda sağlığına kavuşmuştu.