Müzik efsanesi Betty Davis hayatını kaybetti

Funk Kraliçesi olarak anılan Betty Davis 77 yaşında hayatını kaybetti.



Aynı zamanda caz efsanesi Miles Davis’in eski eşi olan Betty Davis’in ölümünü uzun zamandır arkadaşı olan Danielle Maggio, Rolling Stone’a doğruladı. Davis’in yaşadığı Allegheny ilçesi iletişim direktörü Amie Downs, ünlü müzisyenin ölüm nedeninin doğal sebepler olduğunu belirtti.

Kuzey Carolina’da doğup Pittsburgh, Pennsylvania’da büyüyen Betty, New York City’deki Moda Teknoloji Enstitüsü’ne katılmak için 16 yaşında evden ayrıldı. Bu süre içinde Ebony ve Glamour gibi birkaç yüksek profilli moda dergisi için de modellik yaptı.

Caz sanatçısı Miles Davis ile kısa süreliğine evli kalan Betty Davis, 1969’da ilişkilerini noktaladıktan sonra 70’lerin başında model olarak kariyer yapmak için Londra’ya taşındı.

Davis ayrıca 1973’te kendi adını taşıyan ilk kaydını yayınlayarak bu süre müzik yaptı. They Say I’m Different ve Nasty Gal, sırasıyla 1974 ve 1975’te yayınlandı. Tiz sesiyle öne çıkmış ve funk müzik tarihinde ayrı bir yer edindi. Yıldız, 1964 ve 1975 yılları arasında Get Ready for Betty, It's My Life, If I'm In Luck I Might Get Picked Up gibi hit şarkılarla öne çıktı.

Davis’in açıkça cinsel sözleri ve performans tarzı nedeniyle çok sayıda hayranı oluştu. Daha sonra Amerika’ya döndü ve aralarında Sly And The Family Stone yapımcısı Greg Errico’nun da bulunduğu bir grup West Coast funk müzisyeniyle çalışmaya başladı.

Tarzı, ABD’deki ana akım televizyonda performans göstermesinin yasaklanmasına neden oldu. Davis, sahnelere 2018’de eda ettikten sonra Pennsylvania, Pittsburgh’a geri döndü. Ölümüne kadar da burada yaşadı.

