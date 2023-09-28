Müzik efsanesi Mick Jagger 13,7 milyar TL’lik servetini bağışlamayı düşünüyor

Efsanevi şarkıcı ve müzisyen Mick Jagger'dan şaşırtıcı hamle... Ünlü isim, tüm servetini hayır kurumlarına bırakabileceğini ima etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

80 yaşındaki İngiliz sanatçı Sir Mick Jagger, 13,7 milyar TL’den (500 milyon dolar) fazla olan kişisel serveti hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Dikkat çekici birikimi için konuşan Jagger, çocuklarının bu kadar büyük miktarda bir paraya “ihtiyaç duyduğunu” düşünmediğini söyledi.

Rock müzik grubu Rolling Stones’un katalog haklarının satılmasıyla ilgili konuşan yıldız isim, WSJ dergisine, “Çocukların iyi yaşamak için 500 milyon dolara ihtiyacı yok. Hadi ama. Belki de dünyada bir iyilik yaparsın.” şeklinde konuştu.

Jagger’ın, beş farklı ilişkisinden doğan sekiz çocuğu bulunuyor.



Yapay zeka hakkında da konuşan ünlü şarkıcı, teknolojideki diğer ilerlemelerin, kendisi ve grup arkadaşları öldükten sonra bile müziklerinin yaşamaya devam edebileceği anlamına geldiğini de kabul ediyor.

İsveçli pop grubu ABBA’nın gençlik hallerindeki avatarlarının görüldüğü Voyage turnesine atıfta bulunan Jagger, “Artık ölümden sonra da bir işiniz olabilir, değil mi? Ölümden sonra da turneye çıkabilirsiniz. Gitmem gereken ABBA konserinden bu yana teknoloji gerçekten ilerledi ama ben kaçırdım.” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir Efsanevi şarkıcı Mick Jagger'ın doğum gününde yıldız geçidi

İlginizi Çekebilir Müziğin efsane ismi Mick Jagger 80. yaşını coşkuyla kutluyor