Müzik emekçileri için anlamlı çalışma

Peyk grubunun öncülüğünde oluşturulan Olta Dayanışma Albümleri'nden elde edilecek gelir pandemi döneminde zora girmiş bağımsız müzisyenlere ve sahne emekçilerine aktarılacak.

‘Olta Dayanışma Albümleri’, müzik sektöründe uzun yıllardır var olmayan bir sistemi, pandemi sonucu değişikliğe uğratmaya cesaret etme amacıyla üretildi. Albümlerden elde edilen gelirin tamamı, sürekli olarak, bağımsız ve zor durumda olan, geliri kesintiye uğramış müzik ve sahne emekçilerine aktarılacak.

Olta Dayanışma Albümleri için ilk adım pandemi döneminde atıldı. Peyk grubu kendi içlerinde oluşturdukları dayanışmayı, yaşanılan bu sarsıntılı süreçte, solistleri İrfan Alış'ın fikriyle, zorda olan müzisyenlere ve sahne emekçilerine yaymak istedi.

HER AY BİR DAYANIŞMA ALBÜMÜ

Grubun sosyal medya hesaplarından aktarılan duyuru sonrası, aynı yolda yürüyen, aynı fikirleri paylaşan müzisyenler bir araya gelerek, albümleri oluşturdu. Albümde yer alanlar kayıt sürecine girip şarkılarını kaydetti. Gönderilen şarkılar Veys Çolak'ın editörlüğünde bir araya getirilerek, Olta Dayanışma 1 adı altında tüm dijital platformlara yüklendi. Serinin diğer albümleri her ay yüklenmeye devam edecek.