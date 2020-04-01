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Müzik emekçileri için emsal bir oluşum
Müzik emekçileri için emsal bir oluşum
Müzisyen Can Kazaz, corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren müzik sektörü emekçileri için bir dayanışma hareketi başlattı.
Kültür Sanat 1 Nisan 2020 - 11:34

Müzisyen Can Kazaz, corona virüsü salgını süresince tüm etkinliklerin askıya alındığı bu dönemde bir dayanışma hareketi başlattı. Online konser verecek olan sanatçı, bu konserlerin gelirini bir internet tabanlı ‘kalabalık fonlama' modeli sunan Patreon üzerinden toplayıp emekçilere aktarmayı planlıyor.

Can Kazaz; bu oluşumu bir vefa borcu olarak gördüğünü ve bütün çabasının müziğin canlı olarak sahnelenebilmesini sağlayan emekçilerin varlığını sürdürebilmesi olduğunu söyledi.

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