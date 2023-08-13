Müzik endüstrisinde kriz… Eski kayıtları dijital ortama aktardıkları için dava açıldı

Sony ve pek çok müzik şirketi, eski kayıtları dijital ortama aktardığı için Internet Archive'e dava açtı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kendini ücretsiz ve herkese açık erişilebilir bir çevrimiçi dijital kütüphaneyi kurmaya ve bunun devamını sağlamaya adamış, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Internet Archive, bir davayla karşı karşıya.

Sony Music Entertainment, Universal Music Group ve birkaç müzik şirketi daha, kâr amacı gütmeyen kuruluşa karşı dava açtı. Kuruluşu dijitalleştirme, yükleme, dağıtma ve dijital olarak aktarma nedeniyle telif hakkı ihlali yapmakla suçladı. Özellikle plak şirketleri, kuruluşa dava açanlar arasında.

Şirketler, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Miles Davis ve Louis Armstrong gibi sanatçıların müziklerini içeren Internet Archive çalışmalarını, “açık ihlal” olarak nitelendiriyor. Ayrıca White Christmas, Sing, Sing, Sing ve The Christmas Song gibi Great 78 Project aracılığıyla sunulan birkaç ikonik parçaya dikkat çekiyorlar.

Şirketler, proje web sitesinde saklanan şarkıların halihazırda akış ve diğer müzik hizmetleri aracılığıyla kullanılabildiğini söyledi.

Davacılar, şikayetlerinde Internet Archive’in faaliyetlerinin sınırlı koruma ve araştırma amaçlarını çok aştığını yazdı. Bloomberg’in haberine göre plak şirketleri, korunan her ses kaydı için 150 bin dolara kadar yasal tazminat talep ediyor ve bu, listelenen kayıtlar için 372 milyon dolara kadar çıkabilir.

İlginizi Çekebilir Ahırlardan milyon dolarlık klasik otomobil koleksiyonu çıktı