Müzik Haftası tüm hızıyla sürüyor

fizy İstanbul Müzik Haftası'nda dün Kenan Doğulu, Teoman, mor ve ötesi, Nil Karaibrahimgil ve Ece Seçkin vardı. Zorlu PSM'de düzenlenen festivalde bugün de konserler sürüyor.

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Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonuyla, fizy ana sponsorluğunda gerçekleşen fizy İstanbul Müzik Haftası, Zorlu PSM'de devam ediyor. Türkiye'nin ilk ve tek popüler kültür festivalinin tüm biletleri tükenen gününde konukları arasında Kenan Doğulu, Teoman, mor ve ötesi, Nil Karaibrahimgil ve Ece Seçkin vardı.

DÜNYACA ÜNLÜ İKİLİ

Peter Kruder ve Richard Dorfmeister'ın yenilikçi ve ikonik projesi Kruder & Dorfmeister, fizy İstanbul Müzik Haftası'nın dünyaca ünlü konukları arasındaydı. Müzik hayatlarındaki 25.yıllarını kutlayan ikili, trip-hop, nu-jazz, downtempo ve elektronik gibi farklı türleri harmanlayan parçalarıyla Studio'da iki gece üst üste unutulmaz performanslara imza attı.

BUGÜN SONA ERİYOR

Geçtiğimiz hafta boyunca Zorlu PSM'de unutulmaz konserlere, ilham veren panel ve söyleşilere, imza günlerine ev sahipliği yapan fizy İstanbul Müzik Haftası, 23 Eylül'de sona eriyor. Haftanın son gününde Türk Pop Festivali kapsamında yerli sahnenin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah, Edis, Gripin, Simge Sağın, Gökcan Sanlıman ve Alper Erözer sahnede olacak.

23 Eylül 2018 Pazar

Gripin – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Şebnem Ferah – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Alper Erözer – Studio

Gökcan Sanlıman – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Simge Sağın – Studio

Edis – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta