Müzik ve lezzet bir arada
İsmini Berlin'in, eğlence ve kültür – sanat anlamında önelmi bölgesinden alan Karaköy’deki Mitte, konser takvimini belirledi. “Kaliteli müzik, kaliteli eğlence” mottosuyla müzik etkinlikleri düzenlemeye hazırlanan mekan bu ay içerisinde ilk olarak 14 Eylül Çarşamba akşamı DJ Scumfrog'u ağırlayacak.
21 Eylül Cuma akşamı Monkey Safari, mekanda sahne alacak.
Tempo ve sürükleyici beat'leriyle beğeni toplayan Dresden merkezli Zebra Centauri de 28 Eylül Çarşamba akşamı Mitte de olacak.