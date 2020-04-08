Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Müzik yazarı Çağlan Tekil hayatını kaybetti
Müzik yazarı Çağlan Tekil hayatını kaybetti
Geçirdiği beyin kanamasının ardından 15 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda olan müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil, yaşama gözlerini yumdu.
Kültür Sanat 8 Nisan 2020 - 10:13

Türkiye’de metal müziğin gelişimine büyük katkılar veren ünlü müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil, 15 Şubat’ta geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakımdaydı. Tekil’in vefatını Radyo Eksen Twitter hesabından şöyle duyurdu:

“Dostumuz Çağlan Tekil'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, her birimizin hayatını güzelleştiren, gülümsemesiyle içimizi ısıtan, varlığıyla güç veren biriydi. Acımız çok büyük, kelimelere sığdırmamızın imkanı yok. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz.”

ROCK MÜZİĞİN GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI

Laneth, Headbang, Blue Jean, Radyo Eksen gibi platformlardan rock ve metal müziğin Türkiye’de gelişmesine uzun yıllar katkı sağlayan Çağlan Tekil, son olarak Radyo Eksen’de Laneth adlı programı hazırlayıp sunuyordu.

MÜZİK DÜNYASI YASTA


 

Son güncelleme: 10:56 - 08.04.2020
Etiketler