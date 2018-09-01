Müzikalde çifte kutlama

Yaz turnesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam eden Bir Selami Şahin Müzikali ‘Seninle Başım Dertte’ ekibi, geçtiğimiz akşam Çeşme'de müzikal izleyicisiyle buluştu.

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Yunus Emre ÇINAR / İZMİR

Bin 500 kişinin izlemeye geldiği ve yaklaşık iki perdelik oyun performansıyla beğeni toplayan müzikal, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Türk bayraklarıyla kutlayarak bu anlamlı gecede İzmir Marşı’nı izleyici ile hep bir ağızdan söyleyip,ayakta alkışlandı.

SUNA KESKİN’E SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda bir diğer sürprize tanık olan izleyici, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu usta sanatçı Suna Keskin’in 78. doğum gününü ve sanatta 55. yılını bu vesileyle Çeşme sahnesinde kutladı.

Başrollerini Toprak Sağlam ve Lider Şahin'in paylaştığı müzikalde Suna Keskin, İsmail Düvenci, Hakan Altıner, Burçin Bildik, Elhan Tok, Cenk Tunalı, Anıl Yülek, Öncil Aktarıcı gibi güçlü oyuncu kadrosu ile Çeşme’de 80’ler rüzgarı esti.