Müzikolog Ömür Şenol’dan “Bir Enstrüman Bir Ömür” belgeseli

Belgeselde bağlama yapım ustası Kemal Eroğlu, gitar yapım ustası Ekrem Özkarpat ve keman yapım ustası Turgay Trabzon'un sanat faaliyetleri izleyicilerle buluşacak.

“CANA CAN KATAN USTALAR”

Ömür Şenol projesini şöyle anlattı:

“Bir Enstrüman Bir Ömür isimli enstrüman yapımcılarını anlatan bir belgesel serisi yapıyorum. Yılların ustalarını ve yaptıkları enstrümanlarıni bir ömür içerisinde degerlendiriyorum. Çalışmada Kemal Eroğlu’nun (bağlama yapım ustası) ilk belgeseli yapıldı. Ekrem Özkarpat (gitar yapım ustası) gibi enstrüman yapıminda sayılı isimlere belgesel serisinde yer verildi.

Çalışmalarda müzik dinleyicisi ve sanat takipçilerinin pek görmediği, izlemediği ve arka planda kalan mesleğin, izleyici ile buluşmasını sağlıyorum. sanat çevresinin de bu mesleği daha iyi tanımaları ve üzerine düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. ‘Cana can katan ustaların dilinden’ izliyoruz belgesel serisini.”