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Müzikseverler CRR’de 17 konserle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu 2022 konser sezonu için kapılarını, 29 Ocak’ta Uğur Mumcu Kantatı konseriyle açtı.

Yayınlanma: 05:00 - 04 Şubat 2022 Güncellenme:
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Müzikseverler CRR’de 17 konserle buluşacak

CRR'de, şubat ayında klasik müzikten Türk musikisine, halk müziğinden caza ve dünya müziğine uzanan seçkide 17 konser müzikseverlerle buluşacak. Kraliçe Elisabeth Yarışması'nda birinci olan ilk çellist olan Victor Julien-Laferriere yarın konser verecek. Konserde orkestrayı 27 yaşındaki genç İtalyan şef Alessandro Bonato yönetecek. 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da ise CRR Genç Oda Orkestrası sahne alacak. Diğer konser bilgilerine crrkonsersalonu.ibb.istanbul adresinden ulaşılabilir.