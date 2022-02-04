Müzikseverler CRR’de 17 konserle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu 2022 konser sezonu için kapılarını, 29 Ocak’ta Uğur Mumcu Kantatı konseriyle açtı.

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CRR'de, şubat ayında klasik müzikten Türk musikisine, halk müziğinden caza ve dünya müziğine uzanan seçkide 17 konser müzikseverlerle buluşacak. Kraliçe Elisabeth Yarışması'nda birinci olan ilk çellist olan Victor Julien-Laferriere yarın konser verecek. Konserde orkestrayı 27 yaşındaki genç İtalyan şef Alessandro Bonato yönetecek. 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da ise CRR Genç Oda Orkestrası sahne alacak. Diğer konser bilgilerine crrkonsersalonu.ibb.istanbul adresinden ulaşılabilir.