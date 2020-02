Müzikten arkeolojiye, bilimden edebiyata

YKKSY’nin Mart ayı programı açıklandı. İşte, program…

5 Mart 2020 Perşembe

Radikal Bir Varoluş: Performans Sanatı

Sanat Dünyamız dergisinin dosya konusu olan “Performansın Dönüşümü”nden yola çıkılarak hazırlanan “Sanat Dünyamız Söyleşileri”, yeni konuk ve konularıyla devam ediyor. Sanat tarihçisi ve eleştirmen Fırat Arapoğlu'nun moderatörlüğünde 5 Mart Perşembe günü saat 18:30'da Loca'da düzenlenecek “Radikal Bir Varoluş: Performans Sanatı” başlıklı ikinci söyleşiye fotoğraf ve performans sanatçısı Orhan Cem Çetin, tiyatro sanatçısı Yeşim Özsoy ve dansçı, koreograf Aydın Teker konuk olacak. Performansın bir varoluş biçimi olarak ele alınacağı söyleşide, 1990'lı yılların öne çıkan üretimlerinin üzerinde durularak Türkiye'deki performansın geçmişi ile günümüzde geldiği nokta mercek altına alınacak.

7 Mart 2020 Cumartesi

Türkân Hanım'ın Ölümü

Orta yaşlarında güzel bir kadın, antika eşyaların görkemi içinde ve sımsıkı kapalı perdelerin ardında geçen bir hayat, bu tekdüzelikle tezat oluşturan coşkulu akşam sofraları, ölüm tutkusu ve bu tutkunun ardındaki sırlar… Selçuk Baran’ın (1933-1999) Kış Yolculuğu kitabının ilk öyküsü olan “Türkân Hanım’ın Ölümü”, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 7 Mart Cumartesi günü saat: 17:00'da Loca sahnesine taşınıyor. Gizemli ve hüzünlü bir kadının yaşamını çevresindeki kişilerin ağzından aktaran öykü, Tiyatro Hemhal’in yorumuyla “teatral bir öykü okuması”na dönüşüyor. Ayşe Draz'ın yönettiği oyunun oyuncuları Kayhan Açıkgöz, Ekremcan Arslandağ, Nezaket Erden, Pınar Güntürkün, Hakan Emre Ünal, dramaturg Özlem Hemis.

13 Mart Cuma

Ender Sesler Konseri

Yapı Kredi Kültür Sanat ve Bahçeşehir Üniversitesi/ Bauart ortaklığıyla düzenlenen “Ender Sesler” konser dizisinde bu akşam çağdaş müziğin dünyaca ünlü bestecilerinden Samir Odeh Tamimi'nin eserleri yorumlanacak. Konser, Tarabya Kültür Akademisi işbirliğiyle gerçekleşiyor. 13 Mart Cuma günü saat: 20:00'da yapılacak olan konser Loca'da.



14 Mart 2020 Cumartesi

All About the Heart

Çağdaş dans sanatçısı Canan Yücel Pekiçten'in üç ayrı kadının kalbini açan solo gösterisi All About the Heart (Yüreğe Dair) bu sezon son kez Loca'da izleyicilerle buluşuyor. Üç farklı esere konu olmuş kadın karakterlerin öyküsünü sahneye sarsıcı bir yorumla taşıyan sanatçı, “Der Zwerg” liedinin kraliçesini, Fince yazılmış ilk opera olan “Pohjan Neito”nun aynı adlı karakterini, “Madam Butterfly” operasının Cio-Cio-San'ını kadın bakış açısıyla yeniden var ediyor. Bu üç ayrı solo yapıtta, cinsiyetçi bir bakışla yaratılmış kadın karakterlerin “şekil değiştirmesine” tanıklık edeceğiz. 14 Mart Cumartesi günü saat: 20:00'da Loca'da yapılacak olan gösterinin biletleri Biletix'te

19 Mart 2020 Perşembe

Oda'nın Konukları

Oda, bu akşam yalnızca usta bir şairi değil dilimizin en iyi İngilizce çevirmenlerinden birini, önemli bir edebiyat eleştirmenini ve bir hocayı, Cevat Çapan’ı ağırlayacak. Yeni şiir kitabı Bir Başka Coğrafyadan bu ay YKY'den çıkan Çapan, sunucusuz moderatörsüz gerçekleşecek bu söyleşide okurlarının sorularını yanıtlayacak, kitaplarını imzalayacak. 19 Mart Perşembe günü saat: 18:30'da yapılacak olan etkinlik Oda'da.

20 Mart 2020 Cuma

Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin

Modern Türk edebiyatında kısa öykücülüğün kurucusu, dilde sadeleşmenin öncülerinden Ömer Seyfettin’i ölümünün 100. yılı vesilesiyle bir panelle anıyoruz. YKY'nin danışman editörlerinden M. Sabri Koz'un moderatörlüğünü üstlendiği panelin konuşmacıları Nâzım Hikmet Polat, Nuri Sağlam, Hülya Argunşah ve Talat Parman. 20 Mart Cuma günü saat: 18:00'da yapılacak olan etkinlik Loca'da.

21 Mart 2020 Cumartesi

Harf'ten ve Nota'dan Ali Teoman'ın Şarkıları

Nurinisa Eroğlu'nun hazırlayıp sunduğu Harf’ten ve Nota’dan dinleti dizisinin bu programı, çağdaş Türk edebiyatının önemli yazarlarından, 2011’de aramızdan ayrılan Ali Teoman’ın eserlerindeki şarkıları taşıyor sahneye. Programın repertuarı, yazarın ilk kitabı Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı’na odaklanıyor. Bu özel kitabı, Ali Teoman'ın diğer metinlerine de atıfla, içerdiği seslerin, şarkıların rehberliğinde anacağız. 21 Mart Cumartesi günü saat: 17:00'da Loca'da yapılacak olan etkinliğin biletleri Biletix'te.

24 Mart 2020 Salı

Yetişkinler İçin Kukla Tiyatrosu

Sonsuz güzelliğin üç tanrıçası Afrodit, Athena ve Hera… Bu üç tanrıçanın günümüzdeki hallerinden yola çıkan beden kuklaları: hikâyeler, şarkılar ve mücadele dolu bir yarışma ile sıra dışı bir yolculuk vaat ediyor. Altın Elma, eğlenceli olduğu kadar yenilikçi bir tiyatro deneyimi. Bu üç tanrıçanın Yapı Kredi Müzesi'nde süren “Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos” sergisindeki antik dönem tasvirlerini gördükten sonra bu çağdaş yorumu izlemek, deneyiminize farklı boyutlar katacak. 24 Mart Salı günü saat: 20:00'da Loca'da yapılacak olan etkinliğin biletleri Biletix'te. Projenin tasarım ve yönetmeni Hilal Polat.

27 Mart 2020 Cuma

Sikkelerin Dilinden Hellenistik Krallar, Roma İmparatorları ve Kent Devletleri

Arkeoloji Konferansları'nda bu ay, tarihin günümüze ulaşan en önemli bilgi kaynaklarından olan sikkeleri konuşmak üzere, Koç Üniversitesi Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin konuk olacak. Tekin sikkelerin, tarihi okuma ve anlamada ait oldukları döneme dair neler anlattıklarını yorumlayacak. 27 Mart Cuma günü saat: 18:30'da yapılacak olan etkinlik Loca'da.

31 Mart Salı

Romain Rolland'ın Yapıtında Jean-Christophe ve Beethoven

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Özel Saint Benoît Fransız Lisesi arasında geçen yıl “Ruhların İletişimi: Proust ve Müzik” etkinliğiyle başlayan işbirliği, “Romain Rolland'ın Yapıtından: Jean-Christophe ve Beethoven” konseriyle sürüyor. Adnan Cemgil'in çevirisiyle YKY tarafından üç cilt olarak yayımlanan Jean-Christophe'tan yola çıkan bu programda devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, romanda ve Rolland'ın hayatında önemli yeri olan Beethoven bestelerini yorumlayacak. Konser öncesinde felsefeci, yazar ve çevirmen Nami Başer ile müzik tarihçisi, besteci ve orkestra şefi Emre Aracı, Rolland'ın yapıtında Beethoven'ın yeri üzerine sohbet edecekler. Bu vesileyle, doğumunun 250. yılında büyük besteciyi de anmış olacağız. 31 Mart Salı günü saat: 18:30'da yapılacak olan etkinlik ücretsizdir, katılım için rezervasyon yapılması gereklidir.