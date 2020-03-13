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Muzır nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre muzır mı, muzur mu?
Muzır nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre muzır mı, muzur mu?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘muzır’dır. Muzır mı, muzur mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 13 Mart 2020 - 10:23

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘muzır'dır.

MUZIR NE DEMEK:

1- Zararlı.

2- Her şeyi bozan, karıştıran (çocuk).

3- Yaramaz, cinsel gelişmeye zararlı.

4- Sağlığı bozan.

MUZIR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin muzır mı, muzur mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı muzır şeklinde olmalıdır.

muzur (Yanlış kullanım)
muzır (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çocukların muzırlıkları illallah dedirtti.”

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Son güncelleme: 10:24 - 13.03.2020
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