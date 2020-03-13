Muzır nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre muzır mı, muzur mu?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘muzır'dır.
MUZIR NE DEMEK:
1- Zararlı.
2- Her şeyi bozan, karıştıran (çocuk).
3- Yaramaz, cinsel gelişmeye zararlı.
4- Sağlığı bozan.
MUZIR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin muzır mı, muzur mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı muzır şeklinde olmalıdır.
muzur (Yanlış kullanım)
muzır (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Çocukların muzırlıkları illallah dedirtti.”