Müzisyen Cihan Ege, sağlık çalışanları için Nazım Hikmet’in Yaşamaya Dair şiirini besteledi

Edirneli müzisyen Cihan Ege, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Nâzım Hikmet Ran'ın ‘Yaşamaya Dair’ şiirini besteledi. Ege, bestesi için hazırladığı klibin çekimlerini Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin önünde gerçekleştirirken, sosyal medya üzerinden paylaştığı kliple sağlık çalışanlarına destek mesajı verdi.

Şiiri, sağlık çalışanlarının mücadelesini yansıttığını düşünerek bestelemeye karar verdiğini açıklayan Ege, Türkiye'deki sağlık çalışanlarının corona virüsü mücadelesinin her kesimden destek görmesi gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Corona virüsü salgını nedeniyle evde geçirdiğim süre artınca kitap okumaya daha fazla zaman ayırabildim ve ‘Yaşamaya Dair' şiirini birkaç defa daha okudum. Okuduktan sonra şiirdeki bestelediğim bölüm çok dikkatimi çekti. Şiir, Nâzım Hikmet'in de yazdığı dönemlerde, bugün yaşadığımız corona virüsü salgınına benzer bir durumu yaşayarak yazdığını düşündürdü. Sanki bugünleri görmüş ve sağlık çalışanları için şiiri yazmış gibiydi. O yüzden çok etkilendim ve sağlık çalışanlarına destek amacıyla bu şiiri müziğimle birleştirmek istedim.”