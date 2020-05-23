Müzisyen İskender Şencemal hayatını kaybetti

Duyurduğu hastalık ve ölüm haberleri nedeniyle magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile tanınan ses sanatçısı Onur Akay, kendi internet sitesinde bir yazı kaleme alarak müzisyen İskender Şencemal’ın hayatını kaybettiğini belirtti.

“KİBARİYE’Yİ KİBARİYE YAPAN İSİM”



Akay, “Türk müziğinin dev isimlerine sahnelerde eşlik eden, enstrümanları ile albümlerine önemli katkılarda bulunan ve aynı zamanda çok sayıda ünlü ismin albümlerinin aranjörlüğünü de yapan, ünlü keman ve viyola sanatçısı ve büyük yönetmen İskender Şencemal’i kaybettik. Başta arabesk müzik olmak üzere Türk müziğinde çok önemli bir yeri olan ve sazının gerçek ustası keman virtüözü İskender Şencemal'e, Allah'tan rahmet dilerim. Onun için, Kibariye'yi Kibariye yapan isimlerden biri diyebiliriz.” ifadelerini kullanarak arşivinde yer alan bir fotoğrafı da paylaştı.