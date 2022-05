Müzisyen Naomi Judd yaşamını yitirdi

The Judds grubundan Naomi Judd, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada Naomi'nin zihinsel bir hastalık sonucu öldüğü belirtildi.

Country müziğin önemli gruplarından Judds, Naomi ile kızı Wynonna'dan oluşuyordu.

1983'te kurulan ikili, 1991'e kadar 6 albüm yaptı. Naomi'ye Hepatit C teşhisi konmasıyla, grup müziği bıraktı. Wynonna müziğe solo çalışmalarla devam etti.

Birkaç kez özel konserler için yeniden bir araya gelen ikilinin, 30 Eylül'de 10 günlük kısa bir turneye çıkması planlanmıştı.

Grammy ödüllü grubun hit parçaları arasında “Why Not Me”, “Mama's Crazy”, “Girls' Night Out”, “Grandpa (Tell Me ‘Bout the Good Old Days” ve “Rockin' With the Rhythm of the Rain” bulunuyor.

Naomi'nin diğer kızı ise sinema oyuncusu Ashley Judd.

