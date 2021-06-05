Müzisyenler için “#sahnesokakta” kampanyası başladı: Gülcan Altan Kadıköy’e indi, şarkı söyledi

Salgın sürecinden en çok etkilenenlerin başında hiç kuşkusuz müzisyenler geliyor. Yaklaşık 1.5 yıldır işlerini ve gelirlerini kaybeden müzisyenler, devletten destek alamamaktan dert yanıyor. Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) İstanbul şubesi ise oldukça zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak amacıyla sosyal medyadan “#sahnesokakta” etiketiyle kampanya başlattı.

“DOSTLARIMIZI SOKAKLARI SAHNEYE DÖNÜŞTÜRMEYE DAVET EDİYORUZ”

NHKM, müzisyenleri sokakta müzik yapmaya davet etti. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Sokakları sahneye dönüştürmenin zamanıdır. Sanat emekçileri bir yılı aşkın bir süredir işsiz. Açlık sanat emekçilerinin son derece gerçek bir problemidir artık. Tüm sanat emekçisi dostlarımızı kol kola girmeye ve sokakları sahneye dönüştürmeye davet ediyoruz” denildi.

GÜLCAN ALTAN “BOYUN EĞME” İSİMLİ ŞARKISINI SÖYLEDİ

Bunun üzerine salgın sürecinde işini kaybedenlerden biri olan şarkıcı Gülcan Altan İstanbul’da Caddebostan Sahili'nde “Boyun Eğme” isimli şarkısını söyledi. Çevredeki vatandaşlar da alkışlayarak ve eşlik ederek Altan'a destek oldu.

“SİZ OLMAZSANIZ BİZ; BİZ OLMAZSAK SANAT OLMAZ”

Şarkının ardından çevredekilere kısa bir açıklama yapan Altan, “İşsiz bırakılmış bir müzisyenim. Sahnemizi pandemi nedeniyle, bahanesiyle bizden aldılar. Ben seyircime sahip çıkmak için buraya geldim. Çünkü siz olmazsanız biz olmayız; biz olmazsak sanat olmaz. Bütün sanat emekçilerini, ‘sahne sokakta' diyerek sokaklara çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

“ASLA SESSİZ KALMAYACAĞIZ, BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

O anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Altan, “Sokakları sahneye dönüştürmenin zamanıdır demiştik. Sanat emekçileri bir yılı aşkın bir süredir işsiz! Asla sessiz kalmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Şimdi kol kola girme ve sokakları sahneye dönüştürme zamanı” notunu düştü.

YOĞURTÇU PARKI ESNAFINDAN MÜZİSYENLERE İKRAM

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’ndaki esnaf da işini ve gelirini kaybeden müzisyenlere destek olmak amacıyla ücretsiz ikramda bulundu.

“KENTLERİMİZİ KOCAMAN KONSER ALANLARINA ÇEVİRMEK İÇİN”

Öte yandan “#sahnesokakta” kampanyasına sosyal medyadan da destek çığ gibi büyüdü. Altan'ın paylaşımını alıntılayan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, destek mesajında şu sözlere yer verdi:

“Sahne sokağa inmiş… #sahnesokakta Bütün memleketi konservatuara çevirmek için… Şu en zor günlerde hepimize umut olmak için… Kentlerimizi kocaman konser alanlarına çevirmek için… Sanatçılar sokaktaysa biz de orada olalım… Destek olmak için… Ayakta tutmak için…”

“ŞİMDİ KOL KOLA GİRME ZAMANI”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da bir destek mesajı paylaşarak, “Asla sessiz kalmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Şimdi kol kola girme zamanıdır” dedi.

“İŞSİZLİKLE, YOKSULLUKLA BOĞUŞAN SAHNE EMEKÇİLERİ…”

Kadıköy İşçi Evi, Altan'ın paylaşımını alıntılayarak, “İşsizlikle, güvencesizlikle, yoksulluk ve yalnızlıkla boğuşan sahne emekçileri sokağı sahneye dönüştürüyor! Yasaklarınızı tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SOKAKLARI SAHNEYE DÖNÜŞTÜRMENİN ZAMANIDIR”

Birlik Sendikası Müzik Emekçileri Örgütlenmesi de “#sahnesokakta” kampanyası için sosyal medyadan destek açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, “Müzik emekçileri bir yılı aşkın bir süredir salgınla ve işsizlikle mücadele ediyor. Salgın, mevcut bütün sorunları belirginleştirmiş ve artık sürdürülmesi olanaksız hale getirmiştir. Sahneye çıkamayan, yok sayılan, güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırılan müzik emekçileri olarak, Nazım Hikmet Kültür Merkezi İstanbul'un tüm sanat emekçilerine #sahnesokakta çağrısını desteklediğimizi ilan ediyor ve tüm müzik emekçilerini sokakları sahneye dönüştürerek tepki göstermeye davet ediyoruz. Sokakları sahneye dönüştürmenin zamanıdır” denildi.

DESTEK AMACIYLA ONLİNE KONSER DÜZENLENECEK

Ayrıca, müzik emekçilerine destek olmak amacıyla 19 Haziran Cumratesi günü çevrim içi olarak “‘Dayanışma Yaşatır’ Müzik Emekçileriyle Dayanışma Konseri” düzenleniyor. Konser, saat 19:00'da Anadolu Müzik Kültürleri Derneği YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak. Konsere çok sayıda müzisyen ve müzik grubu katılacak. Biletix üzerinden satılan biletlerin fiyatları ise 60 TL.

İlginizi Çekebilir Haluk Levent müzisyenler için dayanışma başlattı