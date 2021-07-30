Müzisyenler Sahnem İstanbul diyecek

Bugünlerde konserler, tiyatro gösterimleri, çocuk etkinlikleri, sergiler ve daha pek çok etkinlikle İstanbul sanatla buluşurken, müzisyenlere de önemli destekler sağlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu kapsamda gerçekleştirdiği açık hava etkinliklerine, iştiraklerinin iş birliğiyle yeni bir seri bir seri daha ekledi. Kültür A.Ş.'nin hem destekçileri arasında yer aldığı hem de organizasyonunu üstlendiği ‘Sahnem İstanbul'un ilk konseri 26 Temmuz'da düzenlendi.

3 BİN MÜZİSYEN BAŞVURDU

Projede, İBB tarafından Mart 2021'de gerçekleştirilen #İstanbulBirSahne açık çağrısına başvuran müzisyenler yer alıyor. Bu açık çağrıya başvuran yaklaşık 3 bin müzisyen, başvuru sıraları doğrultusunda 5 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında #İstanbulBirSahne konserleri kapsamında İstanbullular'la buluştu. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere verilen desteğin artırılabilmesi amacıyla, projenin ikinci fazı olarak ‘Sahnem İstanbul' projesi hayata geçirildi. ‘Sahnem İstanbul' konserlerinin sanatçı bilgilerine ve saatlik programına Kültür A.Ş. web sitesi www.kultur.istanbul üzerinden erişilebilir.