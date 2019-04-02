Nadas ‘Gizlice’ geri döndü

Elektronik / rock müziğin yükselen gruplarından Nadas, ilk albümleri “Biz Değişik İnsanlardan Farklıyız” ve Blue Night Records projesi olan “Kaçamak” şarkısının ardından sessizliğine yepyeni bir şarkıyla son verdi.

Elektronik altyapılarla harmanladıkları yeni şarkıları “Gizlice” ile yeniden gün yüzüne çıkan Nadas'ın bu şarkısı, grubun bundan sonra gideceği müzikal yola da rehberlik ediyor. Sözü ve müziği grup üyelerine ait olan “Gizlice”nin prodüksiyonu için Aziz Berk Erten ile çalışan Nadas, “Gizlice”nin kapak tasarımını ise Özlem Ölçer'e emanet etti.

Vokal ve gitarda Fırat Ağacık, synthesizer ve programlamada Orkan Kaya ve davulda Haluk Fırat Özdemir'in oluşturduğu Nadas; yeni sürprizlerin de yolda olduğunu duyuyarak, çok yakında şarkının video klibini de müzikseverlerle buluşturacak.