Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü kazananlar belli oldu

2020 Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü'nü 'tez' dalında Dr. Habibe Dilsiz, 'kitap' dalında ise Prof. Dr. Ali Sadi Gitmez kazandı. Seçici Kurul, belirli bir yapıt üzerinde gerekli oy çoğunluğunu sağlayamadığı için 'makale' dalında ödül vermedi.

Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu’nun torunları tarafından 2014 yılından bu yana verilen Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü sahiplerini buldu. Seçici kurul bu yıl Dr. Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Prof. Dr. Mustafa Ergun, Prof. Dr. Sedat Sever ve aile adına Metin Atuf Kansu’dan oluştu.

Dr. Habibe Dilsiz'in Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi programında hazırladığı Serebral Palsili Çocukların Ebeveynlerine Uygulanan Aile Eğitimi Programının Aile İşlevleri, Yılmazlık ve Umutsuzluk Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi başlıklı tezi oyçokluğuyla ödüle layık görüldü.

Kitap dalında ise Prof.Dr. Ali Sadi Gitmez’in ‘Sosyal Bilim Araştırmalarında Yöntembilim’ başlıklı kitabı oybirliğiyle ödül kazandı. Seçici Kurul, belirli bir yapıt üzerinde gerekli oy çoğunluğunu sağlayamadığı için ‘makale’ dalında ödül vermedi.