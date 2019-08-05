Naim Süleymanoğlu’nun heykeli Bulgaristan’ın Mestanlı kasabasına dikildi

Üst üste kırdığı rekorlar, kazandığı olimpiyat madalyalarıyla adını sadece Türkiye değil, dünya spor tarihine altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu’nun heykeli, doğduğu yer olan Bulgaristan’ın Mestanlı kasabasında açıldı.

Açılışa, Bulgaristan ve Türkiye'den siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları, Halter Federasyonu başkanları ve çekimleri devam eden “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin yapımcısı Mustafa Uslu ile film ekibi katıldı. Mustafa Uslu, Mestanlı Belediye Başkanı'na Naim Süleymanoğlu'nun kazandığı olimpiyat madalyalarının birebir kopyasını hediye etti. Madalyalar belediye binasında halkın görebileceği bir alanda sergilenecek. Doğduğu kasabanın meydanında, ünlü halterciyle aynı adı taşıyan spor kompleksi önünde açılan birebir boyuttaki heykel, gelecek nesillere Naim Süleymanoğlu efsanesini anlatacak.

