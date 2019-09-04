Naim’in afişini halk seçti

Çekimleri devam eden “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin afişini halk seçti. Sosyal medya hesaplarından yapılan oylamada, efsanevi sporcunun rekor üstüne rekor kırdığı podyuma çıkarken sırttan göründüğü tasarım en fazla oyu aldı.

Efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan ve Özer Feyzioğlu’nun yönetmenlik koltuğunda oturduğu, senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı, ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filmi afişi için sosyal medya üzerinden açılan oylama sonuçlandı. Tasarımcı Emre Erdem’in hazırladığı 15 tasarım içerisinden seçim yapıldı. Ön elemenin ardından bu on beş tasarımdan dört tanesi oylamaya açıldı. En fazla oyu alan tasarım, filmin tüm tanıtımlarında kullanılmak üzere seçildi.

Oyların büyük çoğunluğunu alan, Naim Süleymanoğlu'nun sırttan göründüğü afişte, “Başarıya giden yolda Türk milleti arkanda” mesajı veriliyor. Sosyal medyada oylamaya katılan kişiler arasından yapılan çekilişle belirlenen 5 kişi de filmin galasına katılım hakkı kazandı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU’NU GENÇ OYUNCU CANLANDIRIYOR

Yetenekli oyuncu Hayat Van Eck'in Süleymanoğlu'nu canlandırdığı filmde Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden oyuncular rol alıyor. Film, pek yakında vizyona girecek.