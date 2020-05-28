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NASA’dan Tom Cruise açıklaması
NASA’dan Tom Cruise açıklaması
Ünlü aktör Tom Cruise ile Tesla CEOS'u Elon Musk'ın uzayda film çekme projeleri hakkında NASA'dan açıklama geldi. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Tom Cruise'un uzayda film çekebilmesi için tüm imkanları sağlayacağını açıkladı.
Kültür Sanat 28 Mayıs 2020 - 11:03

Hollywood’un en çok kazanan aktörü Tom Cruise ile Elon Musk’ın uzayda film çekme projeleri hakkında konuşan NASA Direktörü Jim Bridenstine, Elon Musk’ın şimdiden uzaya gitmek isteyen birçok müşterisi olduğunu söyleyerek, Tom Cruise’un da bu isimlerden biri olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters

NASA Direktörü, “Misyonun başarılı olması için Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) açmak da dahil elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Bridenstine, NASA’nın bu ticari pazara dahil olmasının nedenini ise SpaceX, Boeing ve diğer özel şirketlerin müşteri çekebilmesi olduğunu belirtti.

Euronews’un haberine göre, NASA yetkilisi, bunun Amerikan vergi mükelleflerinin maliyetlerini düşüreceğini ve her türdne insan dahil olmak üzere uzaya erişimi artıracağını söyledi.

Bridenstine, “İlkokuldayken Top Gun filmini izlemiştim. Bu bana ilham verdi ve donanma pilotu olmaya karar verdim. Tom Cruise yeni nesile ilham verecek yeni bir film yapabilir mi? Eğer bunu başarabilirse NASA, hepimiz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

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