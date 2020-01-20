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Nasipse Adayız’ın fragmanı ve afişi görücüye çıktı
Ercan Kesal’ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi ‘Nasipse Adayız’, dünya prömiyerini 25 Ocak Cumartesi günü Avrupa’nın önemli festivallerinden Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde gerçekleştirecek. 49. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde Voices Bölümüne davet edilen filmin fragmanı ve festival afişi yayınlandı.
Kültür Sanat 20 Ocak 2020 - 13:35

Bu hafta ilk kez festival seyircisi ile buluşacak filmin başrollerinde Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci yer alırken onlara konuk oyuncu olarak Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta eşlik ediyorlar. Ercan Kesal'ın aynı adlı romanından uyarlanan ‘Nasipse Adayız', İstanbul'da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner'in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor.

Yapımcılığını Ay Yapım, Poyraz Film, Thalia Production ve Living Pictures gerçekleştirdiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklendi. Filmin görüntü yönetmenliğini Barbu Balasoiu üstlenirken, Ali Aga kurgusunu, Oya Köseoğlu da sanat yönetmenliğini yaptı. Türkiye-Sırbistan ortak projesi ‘Nasipse Adayız', Rotterdam'daki dünya galasının ardından 2020'nin ikinci yarısında Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak.

Son güncelleme: 13:38 - 20.01.2020
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