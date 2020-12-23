Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nasreddin Hoca Evi’nin restorasyonu tamamlandı
Nasreddin Hoca Evi’nin restorasyonu tamamlandı
Akşehir Belediyesi'nin hazırladığı proje kapsamında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ile yürütülen Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi içerisinde yer alan Nasreddin Hoca Evi'nin restorasyonu tamamlandı.
Kültür Sanat 23 Aralık 2020 - 10:31

Anadolu’daki yüzlerce yıllık sözlü mizah kültürünün kahramanı Nasreddin Hoca yaşadığı ve hayata gözlerini yumduğu yer olan Akşehir’de mizah köyü projesiyle yaşatılacak.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, evde 18 fıkranın canlandırıldığı realisttik silikon heykeller ve Nasreddin Hoca dönemine ait malzemelerin teşhir edileceğini açıkladı.

(FOTO: DHA)

Çalışmalar hakkında bilgi veren Akkaya, “Şu an için fıkra canlandırmaları ile ilgili realisttik silikon heykel çalışmaları sürüyor. Bunlar tamamlandığında evin içerisinde 18 fıkranın canlandırıldığı realisttik silikon heykeller ve Nasreddin Hoca dönemine ait malzemeler ile teşhir edilecek. Ayrıca çeşitli bilgiler, panolar vasıtasıyla da Hocamızın fıkraları anlatılacak. Bahçesinde ise insanların hoşça vakit geçirebileceği alanlar, yürüyüş yolları, havuz ve dinleme amaçlı bölümler bulunacak. Nasreddin Hocamızın evi, yaz aylarında değerli hemşehrilerimizin ve Akşehir'e gelen misafirlerimizin ziyaretine açılmış olacak” dedi. (DHA)

Son güncelleme: 11:26 - 23.12.2020
Etiketler