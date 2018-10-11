Nasuh Mahruki 50. yaşını ‘Hayatınız En Büyük Maceranız Olsun’ sergisiyle kutluyor

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Nasuh Mahruki'nin yarım asra sığdırdığı serüvenlerinden oluşan fotoğraf sergisi, 10 Ekim Çarşamba günü Galeries Lafayette, Emaar Square Mall'da gerçekleşen büyüleyici açılışta sanat seveler ile buluştu. İş ve sanat dünyasından Coşkun Aral, Buket Taşdelen İnci Gazioğlu gibi isimler ve seyahat severlerin katılımı ile Nasuh Mahruki'nin eşsiz deneyimlerini bir araya getirdiği fotoğraf sergisi dün görkemli bir açılış ile Galeries Lafayette'te beğeniye sunuldu. Milli sporcu, profesyonel dağcı, yazar, fotoğrafçı ve bir gezgin olan, aynı zamanda AKUT Arama ve kurtarma derneği eş kurucusu, sosyal girişimci Ali Nasuh Mahruki, 7 kıta ve 90'ın üzerinde ülkede yaşadığı serüvenleri ve farklı kültürleri gözlemlediği fotoğraf sergisini, Galeries Lafayette'de aktif yaşam tutkunları ile buluşturuyor.



24 yaşından bu yana dünyanın farklı coğrafyalarında zorlu dağ tırmanışları, motosiklet yolculukları ve fotoğraf seyahatleri gerçekleştiren Nasuh Mahruki, deneyimlerini 50. Yaşına özel bir sergide bir araya getiriyor.

‘HAYAT MACERANIN ÖTESİNDEDİR’

60 fotoğrafın yer aldığı sergide, Nepal, Tibet, Bhutan, Afganistan, Hindistan, Sıkkım, Moğolistan, Alaska, Afrika, Antarktika gibi dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşadığı deneyimler dikkat çekiyor. Sergide, hayatın her anının çok değerli olduğu ve keşfetmenin, öğrenmenin keyfi üzerinde duruluyor.



Sergi ile ilgili konuşan Nasuh Mahruki, “Hayat hepimiz için bilinmeyen büyük bir maceradır, maceranın ötesindedir. Hayatı dolu dolu, aşkla, tutkuyla, coşkuyla, bütün gücümüzle, her şeyimizle yaşamalı. Hayat yalnızca bir kerelik bir deneyimdir. En uzağına, en yükseğine, en derinine, en sonuna kadar yaşayın ki hayatınız en büyük maceranız olsun. Çünkü ikinci bir fırsatınız asla olmayacak ve bir daha asla şimdiki yaşınızda olmayacaksınız” dedi.



