Natürel nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre natürel mi, naturel mi, natural mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘natürel'dir.
NATÜREL NE DEMEK: Doğal.
NATÜREL NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin natürel mi, naturel mi, natural mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı natürel şeklinde olmalıdır.
natural (Yanlış kullanım)
naturel (Yanlış kullanım)
natürel (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Evinin dekorasyonunda natürel renk tonlarını tercih etti.”