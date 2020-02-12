Natürel nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre natürel mi, naturel mi, natural mi?

Natürel nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre natürel mi, naturel mi, natural mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘natürel’dir. Natürel mi, naturel mi, natural mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘natürel'dir.

NATÜREL NE DEMEK: Doğal.

NATÜREL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin natürel mi, naturel mi, natural mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı natürel şeklinde olmalıdır.

natural (Yanlış kullanım)

naturel (Yanlış kullanım)

natürel (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Evinin dekorasyonunda natürel renk tonlarını tercih etti.”