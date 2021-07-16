Naula Antik Kenti’nin duvarları karalama defteri gibi

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan ve içindeki eserlerin tümü Bizans dönemine tarihlendirilen, 33 dönüm üzerine kurulu Naula Antik Kenti’nde 6 tapınak, 2 kilise ve 1 antik tiyatro yer alıyor. Surlarla çevrili olan ve denize 300 metre uzaklıkta bulunan sit alanındaki antik kentin birçok yeri yıkık. Endemik bitkilerin de yer aldığı antik kent, yerleşim yerlerinin tam ortasında yer alırken, kimliği belirsiz kişiler, buradaki tarihi alanı tahrip ediyor. Sit alanında piknik yapıp çöplerini bırakanlar, şimdi de yüzlerce yıllık duvarlara sprey boyayla yazılar yazarak, antik kentin doğal görünümünü bozdu.

‘NAULA’YA ZARAR VERİYORLAR’

Henüz restorasyon çalışmaları da başlamayan Naula Antik Kenti’nin geldiği son halden büyük üzüntü duyduğunu belirten Mahmutlar Mahallesi’nin muhtarı Ahmet Top, “18 yıldır yazmadığım kapı kalmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve iki belediyemize de dosyasını verdik. Ben üzülüyorum. Burası 33 dönüm. Çok mu zor buraya bir düzenleme yapmak? Burası sit alanı, vakıfların tapulu arazisi. Buranın etrafı çevrilsin, güvenlik içine alınsın. Burası turizm için değerlendirilsin. Turistlerimiz otun, çalının, yılanın içinden buraya geliyor. Burada inekler yayılıyor, insanlar piknik yapıyor maalesef pisliğini bırakıp gidiyor. Duvarlara yazılar yazmışlar, zarar veriyorlar. Maalesef biz tarihimize sahip çıkmıyoruz. Burada Bizanslılardan kalma bir tarih yatıyor. Değerini bilelim” dedi.



‘ALANYA’YA, NAULA’YA SAHİP ÇIKALIM’

Tarihi kentin duvarlarına yazılan yazıların başıboşluktan kaynaklandığını belirten muhtar Top, “Burası başıboş, güvenlik yok. Ortam müsait, boş. Cips yemiş atmışlar, ateş yakıp bırakmışlar. Yani bunlar bence sahipsizlikten oluyor. Başka Naula yok, Mahmutlar yok, Alanya yok. Sahip çıkalım” diye konuştu.

Turistlerin muhtarlık ofisine gelerek gördükleri manzara sonrası şikayetçi olduklarını vurgulayan Top, “Muhtarlığıma bilhassa turistler geliyor ‘Niçin, Naula’nın etrafında yollar yok. Neden pislik içinde ve bakımsız’ diyor. Beni belediye başkanı sanıyorlar. Biz muhtarız, muhtarların görevi bölgesindeki sorunları gerekli mercilere iletip takibini yapmak. Benim bütçem ve personelim yok. Ben 18 yıldır haykırıyorum, aşındırmadık kapı bırakmıyorum” dedi.

HARİTALANDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli alan olduğu öğrenilen Naula Antik Kentinde haritalandırma çalışmalarının devam ettiği, restorasyon çalışmalarına henüz başlanmadığı, öncelikle tamamlanması gereken çalışmalar olduğu kaydedildi. Ayrıca Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün, Naula Antik Kentinin çevre düzenlemesi yapılarak kültür turizmine kazandırılabilmesi için tahsis talebinde bulunduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak çalışma yapılacağı öğrenildi.

(DHA)

İlginizi Çekebilir Prof. Dr. Alanyalı: Side Antik Kenti, modern yaşam ve turizmin iç içe olduğu tek bölge