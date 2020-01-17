Naylon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre naylon mu, laylon mu?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘naylon'dur.
NAYLON NE DEMEK:
1- Dayanıklı ve esnek döküm maddesi.
2- Bu maddeden yapılan.
3- Düzme, düzmece, sahte.
NAYLON NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin naylon mu, laylon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı naylon şeklinde olmalıdır.
laylon (Yanlış kullanım)
naylon (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Naylon poşet kullanımına kısıtlama gelmesi temiz bir çevre için çok önemli.”