Naz Ölçal ve sevenlerinden ‘Sarıl Bana’ akımı

2015 yılında Şebnem Ferah için yazıp bestelediği ‘Yoksun' şarkısı sadece YouTube'da 110 milyonun üzerinde dinlenen Naz Ölçal, güçlü sesi, yorumu ve besteci kimliğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 13 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00'de söz ve müziği kendisine ait ‘Sarıl Bana' adlı 6. single'ını YouTube'dan yayınlayacak olan Ölçal, sosyal medyada anne ve babasına sarıldığı fotoğrafı paylaşarak önemli bir akımın da başlamasını sağladı.

‘SEVGİNİN GÜCÜNÜ HİSSEDELİM’

‘Sarıl Bana' şarkısını yalnızca çiftler için değil, çok üzüldüğümüz olayların yaşandığı son günlerde birbirimize daha çok ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak amacıyla söylediğini belirten Ölçal, “Bu yüzden diyorum ki hadi birbirimize sarılalım! Sevginin gücünü, özgürlüğünü ve verdiği güven hissini en derinden hissedelim. Eminim ki sevgiyi yaydıkça iyileşeceğiz” dedi.

‘HERKES BİRBİRİNE SARILSIN’

Sarılmanın her sorunu çözebileceğine inandığını anlatan Ölçal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şiddet, nefret, kin ve savaşlar her gün artıyor. Doğal afetler tüm yaşamı etkiliyor. Her şeyin anahtarının sevgi olduğuna inanıyorum. Bu süreçte umarım herkes birbirine bol bol sarılır, birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışır ve dünyaya sadece sevgi hâkim olur.”

Ölçal, 15 Şubat Cumartesi akşamı saat 22.00'de Kadıköy Bahane Kültür'de sahne alarak eski ve yeni şarkılarını seslendirecek.