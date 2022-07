Nazareth grubunun kurucusu yaşamını yitirdi

Ünlü rock grubu Nazareth'in kurucularından Manuel Manny Charlton yaşamını yitirdi.

İskoç Nazareth grubunun kurucu üyelerinden gitarist Manuel Manny Charlton, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Charlton'un ölüm haberi, torunu Jamie tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Charlton, grupla 1968-1990 yıllarında çaldı. Grubun en çok ses getiren albümü “Hair of the Dog”un prodüktörlüğünü de yapan Charlton, grubun “Broken Down Angel”, “Bad Bad Boy”, “Hair Of The Dog” ve “Love Hurts” gibi hitlerine de imza attı.

Gitarist gruptan ayrıldıktan sonra ise 14 solo albüm yaptı.

Charlton, Guns and Roses'ın Appatite For Destruction albümü için de yapımcı olarak ilk düşünülen isimlerdendi. GNR'nin vokalisti Axl Rose, Nazereth'ten Dan McCafferty'ın favori vokalisti olması ve Hair Of the Dog albümünün yapımcısı ile çalışmak istemesi sonucu, Charlton albümdeki birkaç parçanın prodüksiyonunu yaptı.

Ancak Nazareth'in yoğun programı nedeniyle işi yarım bırakmak zorunda kaldı. Charlton'un üzerinde çalıştığı parçalar, GNR'nin 1988'deki “Appetite For Destruction” box setinde yer alıyor.

Nazareth, bu yıl “Surviving the Law” isimli yeni bir albüm çıkardı. Grup dünya genelinde 20 milyonun üzerinde albüm sattı.

