Nazım Hikmet 120. doğum gününde Bodrum’da anıldı

Türk edebiyatının unutulmaz şairi Nazım Hikmet Ran, 120'nci doğum gününde Bodrum'da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Yaşar ANTER

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Hayatının büyük bölümü sürgünde ve hapiste geçen, şiirleri elliden fazla dile çevrilen, dünyanın hayran olduğu büyük şair Nazım Hikmet Ran’ın doğumunun 120’nci yılı, Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

“NAZIM HİKMET 120 YAŞINDA”

Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin ilki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı destekleriyle, Nebil Özgentürk’ün hazırlayıp, Şahin Sancak’ın oynadığı ‘Nazım Hikmet 120 Yaşında’ belgesel gösterimi ile başladı.

“AŞKIN, KAVGANIN, UMUDUN ŞAİRİ”

Belgesel gösteriminin ardından bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Nazım Hikmet’in yaşamından çok etkilendiğini ve önemli dersler çıkarılması gerektiğini belirterek, “Çok büyük bir mücadele Nazım’ın hayatı. Bizim günlük hayatta karşılaştığımız ya da yaşamdaki küçücük sorunlarla nasıl umutsuzluğa düştüğümüzü, nasıl hayal kırıklığı yaşadığımızı düşündükçe böyle büyük bir insanın hayatını bir kere daha saygıyla, hürmetle takdir ediyoruz” dedi.

Belgesel gösteriminin ardından Serenad Bağcan-Ferhat Livaneli Orkestrası performanslarıyla geceye renk kattı. Düzenlenen etkinlikler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

‘ADALET SİZSİNİZ’ BODRUM’A GELİYOR

Nazım Hikmet’in 120’nci doğum günü dolayısıyla 19 Ocak’ta Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Taner Barlas’ın, ‘Adalet Sizsiniz’ adlı tiyatro oyunu Bodrumlularla buluşacak.

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