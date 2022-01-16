Nazım Hikmet, İzmir’de şiir ve müzikle anıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet’i 120'nci yaş gününde özel bir programla andı. Programın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Nazım Hikmet'in eşit ve sömürüsüz bir dünyanın kurulmasının mümkün olabileceğini insanlığa haykırdığını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şair ve yazar Nazım Hikmet’i 120’nci doğum gününde özel bir etkinlikle andı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki (AASSM) etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu ile eşi Müyesser Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Anma programı tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ın seslendirdiği Nazım Hikmet şiirleriyle başladı.

“SAYGI VE SEVGİ İLE ANIYORUZ”

Aydın'ın ardından kısa bir açılış konuşması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Nazım’ın, bu topraklarda ‘aydın' olmanın ne demek olduğunun karşılığı olduğunu söyledi. Nazım Hikmet’in şiirlerini de okuyan Özuslu, şunları söyledi:

* Aydın olabilmek, doğruları, gerçekleri, nesnel şartları olanca açıklığıyla dile getirmektir aynı zamanda. Sonuçlarına katlanmak da. Vatan hainliğiyle suçlanmak da.

* Biliyoruz ki Adnan Yücel'in söylediği gibi, ‘Saraylar saltanatlar çöker. Kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır; bir de yarınlar için direnenler.' Nazım Himet'i saygı ve sevgi ile anıyoruz.

Özuslu, Nazım Hikmet’in eşit ve sömürüsüz bir dünyanın kurulmasının mümkün olabileceğini; tam da böylesi bir yaşamın kutsal olduğunu insanlığa haykırdığını da vurguladı.

Etkinlikte Emin İgüs, Gülcan Altan ve Dengin Ceyhan ise Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelenen eserlerin oluşturduğu bir seçkiyle İzmirlilerin beğenisini topladı.