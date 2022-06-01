Nazım Hikmet ölümünün 59. yılında anılacak
Usta kalem Nazım Hikmet, 59'uncu ölüm yıl dönümünde şiirlerle, şarkılarla, söyleşilerle anılacak.
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, usta kalemi Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle 3 Haziran’da saat 13.00’te Beşiktaş Akatlar Sanatçılar Parkı Nazım Hikmet Anıtı’nda çiçekler, şiirler ve şarkılarla anacak. Programda ttiyatrocu Altan Gördüm, Nazım Hikmet şiirleri söyleyecek, Mazlum Çimen şarkılarıyla yer alacak.
Dikili Belediye ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ortak etkinliği 3 Haziran’da saat 19.00’da ‘Çocukların Barışı’ sergisiyle başlayacak. Gazeteci Barış Terkoğlu ‘Nazım Hikmet’in Vatandaşlık Hakkı’ adlı söyleşisiyle etkinlikte konuşmacı olacak.
Nebil Özgentürk ve Bir Yudum İnsan ekibinin hazırladığı ‘Nazım Hikmet 120 Yaşında, Nazım Hikmet Vakfı 30 Yaşında’ belgesel gösteriminin ardından Serenad Bağcan, Nazım Hikmet şarkıları seslendirecek.
İstanbul’da Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği, şair ve çevirmen Cevap Çapan’ın onur konuğu olduğu 4. Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri, Cemal Reşit Rey’de yapılacak gala ile başlayacak.
Aynı gün akşamı Sarıyer Belediyesi 9. Sarıyer Edebiyat Günleri’nde saat 19.00’da Vakıf Başkan Vekili Özcan Arca ‘Sonsuza Dek Nazım Hikmet’ adlı söyleşiyle yer alacak.
ÖĞRENCİLERE BURS
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Nazım Hikmet’in 120. doğum yılında eylül ayında başlatacağı bir burs projesiyle Nâzım Hikmet üzerine çalışma yapacak yüksek lisans öğrencilerine destek olacak.