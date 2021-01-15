Nazım Hikmet online etkinliklerle anılıyor

Çankaya Belediyesi, Nazım Hikmet Ran adına sosyal medya platformu YouTube üzerinden etkinlik gerçekleştirecek. İlk olarak Rüştü Asyalı'nın sahneleyeceği şiirli müzik dinletisi “Rüştü Asyalı ile Nazım Hikmet 119. Yaşında” bugün saat 20.00'de Çankaya Belediyesi'nin YouTube kanalında sanatseverlerle buluşacak.

İkinci online etkinlik ise Nazım Hikmet'in büyük aşkı Piraye'ye yazdığı mektuplardan yola çıkılarak hazırlanan “Piraye” isimli tiyatro oyunu olacak. “İyi ki Doğdun Nazım Hikmet” başlığıyla gerçekleşecek etkinlikler bugün ve yarın Çankaya Belediyesi'nin YouTube kanalında yayınlanacak.