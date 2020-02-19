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Nazım Hikmet Yunanistan’ın İstanköy adasında anıldı
Nazım Hikmet Yunanistan’ın İstanköy adasında anıldı
Türk şiirinin dev çınarı Nazım Hikmet, Bodrum'a 7 mil uzaklıktaki Yunanistan'ın İstanköy adasında tarihi bir handa düzenlenen etkinlikte Türkçe ve Yunanca şiirler ve müzikler eşliğinde anıldı. Nazım Hikmet'in Yunanistan iç savaşı sırasında Yunanlı direnişçilere gönderdiği mektup okundu, büyük alkış aldı.
Yaşar ANTER
Kültür Sanat 19 Şubat 2020 - 14:26

Dünyaca ünlü Türk şair Nazım Hikmet için Bodrum’a komşu Yunanistan adası İstanköy’de (Kos) Yunanistan Kadınlar Derneği İstanköy Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

MEMLEKETİM ŞARKISI HEP BİRLİKTE SÖYLENDİ

Etkinlikte Nazım Hikmet’in hayatını anlatan belgesel yayınlandı, ardından Yunan ve Türk şairler, ünlü şairin şiirlerini, Türkçe ve Yunanca seslendirdi.

Yaklaşık 70 kişinin katıldığı etkinlikte Nazım Hikmet’in Yunanistan iç savaşı sırasında Yunan direnişçilere gönderdiği mektup okundu. İstanköy’de yaşayan Niyaze Payzanoğlu Nazım Hikmet’in Memleket-Hasret konulu konuşma yaptı. Ardından Fazıl Say’ın bestelediği ‘Memleketim’ şarkısı hep birlikte söylendi. Etkinlikte Nazım Hikmet’in şiirleri gitarist Mustafa Payzanoğlu’nun müzikleri ile renklendi.