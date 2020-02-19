Nazım Hikmet Yunanistan’ın İstanköy adasında anıldı

Dünyaca ünlü Türk şair Nazım Hikmet için Bodrum’a komşu Yunanistan adası İstanköy’de (Kos) Yunanistan Kadınlar Derneği İstanköy Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.
MEMLEKETİM ŞARKISI HEP BİRLİKTE SÖYLENDİ
Etkinlikte Nazım Hikmet’in hayatını anlatan belgesel yayınlandı, ardından Yunan ve Türk şairler, ünlü şairin şiirlerini, Türkçe ve Yunanca seslendirdi.
Yaklaşık 70 kişinin katıldığı etkinlikte Nazım Hikmet’in Yunanistan iç savaşı sırasında Yunan direnişçilere gönderdiği mektup okundu. İstanköy’de yaşayan Niyaze Payzanoğlu Nazım Hikmet’in Memleket-Hasret konulu konuşma yaptı. Ardından Fazıl Say’ın bestelediği ‘Memleketim’ şarkısı hep birlikte söylendi. Etkinlikte Nazım Hikmet’in şiirleri gitarist Mustafa Payzanoğlu’nun müzikleri ile renklendi.