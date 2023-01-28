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Nazım Hikmet’in 121. doğum yıl dönümü Moskova’da kutlandı

Dünyaca ünlü Türk şairi Nâzım Hikmet’in 121. doğum yıl dönümü Moskova'da; Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Moskova Kültür Bakanlığı, Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi ve Nâzım Hikmet Kütüphanesi iş birliği ile düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

Yayınlanma: 22:41 - 28 Ocak 2023 Güncellenme:
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Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Kurucu Başkanı Ali Galip Savaşır ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dr. Mehmet Ülker’i birer konuşma yaptığı törende Büyükelçi Samsar, “Mavi Gözlü Dev Türkiye’de olduğu gibi Rusya’da da hayata dokunmuştur. Ne mutlu ki bugün salonda Türk vatandaşlarımız kadar Rus dostlarımızı da görüyoruz. ” dedi.

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Nazım Hikmet’in hayatını anlatan belgesel gösterisinden sonra şairin şiirleri ve bestelenen şiirlerinden oluşan şarkıların seslendirilmesi sonrası düzenlenen resepsiyon ile şairin doğum günü kutlandı.

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