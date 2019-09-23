Nazım Hikmet’in bilinmeyenleri bu sergide

Yavuz ALATAN/ANKARA

İş Sanat Ankara Sanat Galerisinde, ünlü şair Nazım Hikmet'in bilinmeyen yönlerine vurgu yapan bir sergi açıldı. Çok sayıda görsel malzemenin yer aldığı sergi, 31 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Nazım Hikmet'in hayatının bilinmeyen yönlerine dair izler taşıyan “Nâzım'a Yolculuk” sergisi büyük ilgi gördü. Sergide, Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'ın oğlunun serbest bırakılması için imza toplarken çekilen fotoğraflar ve Paris'ten eşine gönderdiği mektuplar da yer alıyor.

‘'ONUN İÇİN AĞLADIM''

Nazım'ın dünyaca ünlü kimyager ve fizikçi Marie Curie ölümü üzerine, “Onun için ağladım. Kocasını düşündüm. Keşke bir mektup yazsam, ona başsağlığı dilesem” biçimindeki notu da var. Serginin Küratörü Haluk Oral, “Nazım Hikmet’i, Nazım Hikmet yapan bir ailesi ve bir geçmişi var. Nazım Hikmet’in ailesi ve özelini de araştırıp buldum ve sergiledim” dedi.