Nazım Hikmet’in dizeleri, 1 Mayıs şarkısı oldu

Şair Nazım Hikmet’in 1 Mayıs şiiri, 1 Mayıs 2021 çalışmaları kapsamında Ozan Çoban ve Güneş Demir tarafından bestelendi. Şarkının klibini Nazım Soylu hazırladı.

“NAZIM'IN DİZELERİ NAZIM'IN HEYECANIYLA”

DİSK'in de hesaplarından paylaşılan şarkıyı kendi sosyal medyasından paylaşan Ozan Çoban, “Türkiye işçi sınıfına bin selamla! Nazım'ın dizeleri Nazım'ın heyecanıyla… Güneş Demir‘le 1 Mayıs için yaptığımız beste yayında! “…Bugün toz kondurmuyoruz keyfimize Bugün Mayıs 1/ 1 Mayıs'ta İstanbul/ Bizim olmuş gibidir” ifadelerini kullandı.

“YIKIL KARŞIMIZDAN”

Çoban'ın paylaşımını alıntılayan Güneş Demir ise, “Karına kar katmak için bizi balık İstifi gibi otobüslere doldurup hasta eden, bizi fabrikalarda ofislerde dip dibe çalıştıran, moto-kuryeleri yemek hızlı ulaşsın diye ölüme gönderen, memleketi işsizliğe ve köleliğe mahkum eden sermaye istibdadı, Yıkıl karşımızdan!” dedi.