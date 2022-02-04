Nazım’ın destansı yaşamı bu oyunda

Usta oyuncu Genco Erkal, ‘Yaşamaya Dair’ ile bugün saat 20:30’da Trump Sahne’de sanatseverlerle buluşuyor.

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Usta oyuncu Genco Erkal, Nazım Hikmet'in ölümünün 54. yıldönümü için uyarladığı ve yönettiği oyunda sahneyi Tülay Günal ile paylaşıyor. Ağırlıklı olarak ozanın Bursa Cezaevi'ndeki yaşamını, eşi Piraye Hanım'a olan tutkusunu anlatan oyun, sonrasında sürgün yılları ve vatan hasretine odaklanıyor. Nazım Hikmet'in destansı yaşamından izlenimlerle seyirciye duygu dolu anlar yaşatıyor. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nazım şarkıları da seslendirilecek. Biletler Trump Sahne gişelerinde ve Biletix'te…